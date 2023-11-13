Московский Главк МЧС России и Управление Госавтоинспекции ответили на вопросы юных журналистов

В пресс-центре Главного управления МЧС России по г. Москве состоялась совместная пресс-конференция на тему «Безопасное поведение глазами детей и взрослых» для юных журналистов из Центра творчества «Гермес».
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