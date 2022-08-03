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“Что, Пугачихи, испугались”, – кто он тот человек, который не то что не боялся Пугачеву, но мог легко ей нахамить

“Что, Пугачихи, испугались”, – кто он тот человек, который не то что не боялся Пугачеву, но мог легко ей нахамить

Алла Пугачева известна своим волевым характером. Ее побаиваются не только молодые исполнители, но и уже довольно опытные артисты отечественной эстрады.

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