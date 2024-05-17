"Фортеця" пала: Пошёл прорыв на критическом направлении. Инсайдеры в ожидании "новостей"

Фронт ВСУ оказался прорван на критическом направлении. После успехов русской армии за последние недели под Харьковом, украинский Генштаб был вынужден перебросить резервы, в том числе элитные бригады с других горячих точек и это оголило важный участок.
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