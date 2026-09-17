Батарея 7000 мА•ч, которая рассчитана на 1800 циклов и 6 лет службы, обратная зарядка и влагозащита. Представлен Oppo K14 Lite

Бюджетная новинка вышла с Unisoc T7250, экраном 120 Гц и защитой IP64 Oppo представила новый смартфон K14 Lite, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 7000 мА•ч.
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