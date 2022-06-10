Антуан Уокер: «Джейлен Браун – MVP финальной серии»

Бывший игрок «Бостона», ныне эксперт Антуан Уокер считает, что форвард «Селтикс» Джейлен Браун является самым полезным игроком финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт» (2-1).
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