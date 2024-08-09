Ignio.com Стрелец. Еженедельный эротический гороскоп за 12 - 18 августа

У Стрельцов проблемная неделя с множеством споров и недоразумений. Сохраняйте присутствие духа и не поддавайтесь на попытки спровоцировать вас на скандал, даже если вас самих так и тянет всласть поругаться с вашим избранником.
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