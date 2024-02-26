Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Медведев пообещал «очень красную» кнопку всем, кто не понимает слов

Медведев пообещал «очень красную» кнопку всем, кто не понимает слов

Дмитрий Анатольевич снова выступил как «вестник Армагеддона», заявив о том, что сценарий с применением стратегических ракет сдерживания – не только абсолютно реален, но и приближается из-за политики Запада.

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