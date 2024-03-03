Исследование: новая гипотеза исчезновения мамонтов

W

Walery

""...профессор Эске Виллерслев, научный сотрудник Колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета..."" - Колледж - это уровень советского ПТУ... или как? По всему тогда не было на планете англичан с их устройствами для улавливания метана у Мамонтов (сегодня они (англичане) подобным занимаются с коровами...