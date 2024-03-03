В течение пяти миллионов лет шерстистые мамонты бродили по земле, пока не исчезли навсегда почти 4000 лет назад – и ученые наконец доказали почему, сообщает «scitechdaily».
Исследование: новая гипотеза исчезновения мамонтов
Комментарии
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W
Walery
""...профессор Эске Виллерслев, научный сотрудник Колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета..."" - Колледж - это уровень советского ПТУ... или как? По всему тогда не было на планете англичан с их устройствами для улавливания метана у Мамонтов (сегодня они (англичане) подобным занимаются с коровами...
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СА
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