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Исследование: новая гипотеза исчезновения мамонтов

Исследование: новая гипотеза исчезновения мамонтов

В течение пяти миллионов лет шерстистые мамонты бродили по земле, пока не исчезли навсегда почти 4000 лет назад – и ученые наконец доказали почему, сообщает «scitechdaily».

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Комментарии
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W
Walery
&quot;&quot;...профессор Эске Виллерслев, научный сотрудник Колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета...&quot;&quot; - Колледж - это уровень советского ПТУ... или как?  По всему тогда не было на планете англичан с их устройствами для улавливания метана у Мамонтов (сегодня они (англичане) подобным занимаются с коровами...
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