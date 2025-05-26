Автоинспекторы, сотрудники ВАИ и юные инспекторы движения Кабардино-Балкарии провели на дорогах акцию «Вместе за безопасность»

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» вместе с сотрудниками 128 Военной автомобильной инспекции и юными инспекторами движения «Гимназии № 6» провели на дорогах г.
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