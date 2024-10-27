Исполнилось 80 лет со дня рождения Николая Караченцова

Николай Караченцов всегда считал себя везучим. Судьба и в самом деле была к нему благосклонна. Она отвела взгляд от своего любимца лишь один раз… трашная авария жесточайшим образом расколола его жизнь на две части.
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