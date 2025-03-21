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Живая Кубань

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Нелегально прибывший из Турции в Новороссийск кот стал жертвой бюрократии

Нелегально прибывший из Турции в Новороссийск кот стал жертвой бюрократии

Нелегально прибывший из Турции в Новороссийск кот стал жертвой бюрократииЧерный кот из Стамбула, нелегально прибывший на российском судне в Новороссийск, на протяжении уже почти двух недель не может покинуть порт из-за отсутствия каких-либо документов.

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