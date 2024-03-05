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Вечерний Новосибирск

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Отчет Андрея Травникова о работе правительства Новосибирской области в 2023 году единогласно принят Заксобранием

Отчет Андрея Травникова о работе правительства Новосибирской области в 2023 году единогласно принят Заксобранием

Как подчеркнул губернатор Андрей Травников в отчёте о деятельности правительства региона, завершение пятилетки реализации национальных проектов, инициированных и дополненных Президентом России с учётом выступления в ходе послания Федеральному − повод не просто подвести итоги, а повод для анализа и пересборки сил для реализации новых.

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