Кино: Почему звезде «Большой перемены» и «Жестокого романса» предрекали провал в актерской профессии: Виктор Проскурин

8 февраля могло бы исполниться 70 лет знаменитому актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Виктору Проскурину, но 2 года назад он ушел из жизни.
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