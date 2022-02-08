Культурология.рф

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Кино: Почему звезде «Большой перемены» и «Жестокого романса» предрекали провал в актерской профессии: Виктор Проскурин

Кино: Почему звезде «Большой перемены» и «Жестокого романса» предрекали провал в актерской профессии: Виктор Проскурин

8 февраля могло бы исполниться 70 лет знаменитому актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Виктору Проскурину, но 2 года назад он ушел из жизни.

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