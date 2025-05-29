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Курянке подтвердили приговор 4,5 года за распространение наркотиков через «закладки»

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Курский областной суд оставил без изменений приговор 27-летней Ольге, осуждённой за покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы.

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