Тело пропавшего рыбака нашли в Карагандинской области

Мужчина уехал на рыбалку второго ноября, через два дня его начали искать родные. В пресс-службе ДЧС Карагандинской области сообщили, что тело утонувшего рыбака нашли пятого ноября на озере Балхаш вблизи зимовки "Кысанова" в Актогайском районе.