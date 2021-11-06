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Тело пропавшего рыбака нашли в Карагандинской области

Тело пропавшего рыбака нашли в Карагандинской области

Мужчина уехал на рыбалку второго ноября, через два дня его начали искать родные. В пресс-службе ДЧС Карагандинской области сообщили, что тело утонувшего рыбака нашли пятого ноября на озере Балхаш вблизи зимовки "Кысанова" в Актогайском районе.

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