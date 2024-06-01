31 мая Владимир Владимирович Путин подписал указ об отставке пятидесятитрёхлетнего баскетболиста и чемезовского ставленника Дмитрия Игоревича Азарова с поста губернатора Самарской области: "В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д.
Кратко о новых назначениях и бесславном уходе прежних губернаторов
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Врам Тавризов
Хорошо бы людей с опытом жизни и нар хоза изнутри, а не с привилегией молодости...
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8 час.
наталья иваненко
Ученики Мао,этим все сказано,видимо нашему Президенту только либералы по сердцу
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7 час.
Александр Денисов
Поживем- посмотрим, может это едросы "шило на мыло" поменяли, но уже есть настороженность, раз ученики Мао, уж не пи*оры ли...?
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4 час.
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