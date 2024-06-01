Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor laptev
    ну чё хуситы? готовы взять карт-бланш? время пришло и ваш флаг вам в руки ( который никогда не упускался) давите пидо..."РУССКИЕ ЧВК УДАР...
  • Наталья Павлова
    А не фиг было НАТОвским офицерам там делать. Чего припёрлись? С Россией воевать? Навоевались? А теперь пора по домам....Яворовский полиго...
  • Андрей Красноперов
    Хуситам надо дать хорошие ракеты....Яворовский полиго...

Кратко о новых назначениях и бесславном уходе прежних губернаторов

Кратко о новых назначениях и бесславном уходе прежних губернаторов

31 мая Владимир Владимирович Путин подписал указ об отставке пятидесятитрёхлетнего баскетболиста и чемезовского ставленника Дмитрия Игоревича Азарова с поста губернатора Самарской области: "В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Хорошо бы людей с опытом жизни и нар хоза изнутри, а не с привилегией молодости...
Ответить
8 час.
наталья иваненко
Ученики Мао,этим все сказано,видимо нашему Президенту только либералы по сердцу
Ответить
7 час.
Александр Денисов
Поживем- посмотрим, может это едросы &quot;шило на мыло&quot; поменяли, но уже есть настороженность, раз ученики Мао, уж не пи*оры ли...?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх