Расчеты ударных БпЛА общевойсковой армии Южного военного округа уничтожают технику и личный состав ВСУ на красноармейском направлении СВО

Операторы подразделения ударных и разведывательных БпЛА 1-й бригады круглосуточно выполняют задачи по поддержке наступательных действий российских штурмовых групп.
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