Россельхознадзор разрешил поставки яиц в РФ с 17 турецких предприятий

Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий. По данным Газеты.ру, ввоз будет осуществляться после проведения отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках мониторинга.
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