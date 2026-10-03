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Царьград

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Кения: 17 паломников погибли в ДТП с грузовиком в районе Салама

Кения: 17 паломников погибли в ДТП с грузовиком в районе Салама

В Кении на шоссе Найроби — Момбаса произошла авария, унесшая жизни 17 паломников. Водитель грузовика неудачно маневрировал, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.

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