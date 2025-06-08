Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского забрать тела погибших боевиков ВСУ связан с его нежеланием признавать масштабы потерь Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
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