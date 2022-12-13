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Приморцы спугнули тигра, решившего наведаться в деревню

Приморцы спугнули тигра, решившего наведаться в деревню

Приморцы все чаще встречаются с краснокнижным хищником, сообщает PRIMPRESS. Чаще всего, это происходит в темное время суток на дороге, у которой амурский тигр обычно сидит или которую он пересекает, направляюсь куда-то по своим тигриным делам.

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