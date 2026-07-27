Игры в дороге для подростков

Рина и Фил знают, как не заскучать в автопутешествии. 123RF/legion-media.ru Занять подростка в дороге — задача не из легких: в этом возрасте привычные детские забавы уже не работают, и удержать внимание тинейджера бывает непросто.
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