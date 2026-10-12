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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиса Заикина: «После своих побед пытаюсь быть сдержанной, не показывать все эмоции – это простое уважение. Но внутри, конечно, рада»

Российская фигуристка Алиса Заикина рассказала, что старается сдерживать эмоции после побед. 13-летняя Заикина победила на соревнованиях юниорок в рамках Мемориала Дениса Тена в Казахстане.

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