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Александра Бастрыкина возмутила передача челябинской улицы в частные руки

Александра Бастрыкина возмутила передача челябинской улицы в частные руки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил свое возмущение по поводу жалобы жителей Сосновского района Челябинской области относительно передачи в частные руки улицы, предназначенной для проезда пожарных машин.

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