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Новости Липецка

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В Липецкой области в 2027 году заменят 175 лифтов

В Липецкой области в 2027 году заменят 175 лифтов

В 75 домах региона появятся лифты грузоподъемностью от 400 до 630 кг и скоростью движения до 1 метра в секунду.

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