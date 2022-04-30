Депутаты проголосовали за создание в Новосибирске вытрезвителей

Законодатели решили, что Новосибирску снова нужны вытрезвители. В пятницу, 29 апреля, состоялась двадцать первая сессия Законодательного Собрания Новосибирской области, на которой было принято среди прочего 12 проектов закона Новосибирской области.
Законодатели решили, что Новосибирску снова нужны вытрезвители. В пятницу, 29 апреля, состоялась двадцать первая сессия Законодательного Собрания Новосибирской области, на которой было принято среди прочего 12 проектов закона Новосибирской области.
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