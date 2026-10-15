Плеер получит улучшенную электронику, усовершенствованную систему пассивного охлаждения и обновлённый цифровой усилитель В сети появились изображения и характеристики новых флагманских аудиоплееров Sony Walkman NW-WM1ZM3 и NW-WM1AM3.
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