МО: ВС РФ поразили 114 районов сосредоточения войск ВСУ

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией об успехах ВКС, расчётов беспилотных летательных аппаратов, ракетчиков и артиллеристов Вооружённых сил Российской Федерации в ходе проведения операции на территории ведения сражений.
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