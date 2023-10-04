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МО: ВС РФ поразили 114 районов сосредоточения войск ВСУ

МО: ВС РФ поразили 114 районов сосредоточения войск ВСУ

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией об успехах ВКС, расчётов беспилотных летательных аппаратов, ракетчиков и артиллеристов Вооружённых сил Российской Федерации в ходе проведения операции на территории ведения сражений.

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