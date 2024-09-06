В Проектируемом проезде в Некрасовке ограничили движение

Затруднено движение автомобилей по проектируемому проезду №598 возле станции метро «Лухмановская». Как сообщили в Центре организации дорожного движения, это связано с проведением строительных работ на участке.
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