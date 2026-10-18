Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал западноевропейских либералов за неудачную миграционную политику, которая стала причиной беспорядков во Франции.
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