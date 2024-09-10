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Русская весна

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В Европе считают, что США не готовы быть «зонтиком безопасности» для ЕС

В Европе считают, что США не готовы быть «зонтиком безопасности» для ЕС

Усиливающийся интерес США к Тихоокеанскому региону и его конкуренция с Китаем существенно снижает готовность Вашингтона и далее выступать в качестве «зонтика безопасности» для Европы, а сам ЕС пока не готов многократно наращивать инвестиции в собственную оборону и даже достичь обещанных НАТО оборонных расходов в 2% ВВП, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Штатики мечтают развалить европу.....а зонтик сам по себе оооочень дырявый
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15 час.

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