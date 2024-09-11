Сатанисты Сити управляют США ни только через миллионы тамошних масонов, но и усилением влияния ЦРУ

Эндрю П. Наполитано. ЦРУ хочет больше власти, чтобы шпионить за американцамиАмериканцы должны быть осведомлены о необузданной склонности федеральных разведывательных агентств шпионить за всеми нами без ордера на обыск, как того требует Четвертая поправка к Конституции США.
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