Спецслужбы Ямала выдворили соболя из подъезда жилого дома в Тарко-Сале

Пушистый соболь решил поселиться в одном из подъездов многоквартирного дома в Тарко-Сале. Местные жители не обрадовались такому соседству, пишет сайт «Красный Север».
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