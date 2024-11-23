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Закон и Порядок

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Путин: Россия продолжит испытания "Орешника"

Путин: Россия продолжит испытания "Орешника"

Речь идет и о боевых условиях, если потребуется, указал президент МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин анонсировал продолжение испытаний новейших отечественных ракет "Орешник", в том числе в боевых условиях, если потребуется.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Ничего страшного не произойдет если пару ракет испытают для нас хуситы !!!
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3 час.

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