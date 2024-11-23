Путин: Россия продолжит испытания "Орешника"

Речь идет и о боевых условиях, если потребуется, указал президент МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин анонсировал продолжение испытаний новейших отечественных ракет "Орешник", в том числе в боевых условиях, если потребуется.