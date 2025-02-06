﻿В России может снизиться стоимость яиц и сливочного масла

Цены на яйца и сливочное масло могут снизиться на 5%. Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 февраля подписал распоряжение о включении этих продуктов в реестр социально значимых товаров, сообщают "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии