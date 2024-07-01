В Челябинске русских подростков сделали крайними в драке с мигрантами

Пока отдельные депутаты и медийные личности возмущаются беспределом со стороны мигрантов (при бездействии Госдумы, которая не принимает законов, ужесточающих миграцию), в Челябинске в конфликте между русскими подростками и мигрантами крайними оказались как раз русские дети.