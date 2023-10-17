В Перу нашли похожих на инопланетян ос-«вампиров»

Ученым-энтомологам в ходе экспедиции по Перу удалось открыть неизвестный ранее вид ос: помимо того, что насекомые отличаются необычной, инопланетной внешностью, они обладают способностью питаться гемолимфой своих жертв.
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