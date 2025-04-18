Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XII Всероссийского съезда адвокатов, подчеркивая важный вклад адвокатуры в развитие законодательства и оказание бесплатной юридической помощи гражданам, включая участников специальной военной операции (СВО).
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