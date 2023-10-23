Какой праздник сегодня, 24 октября, отмечают в России и мире Анна ФедороваСписок праздников в России на 24 октября 2023 года предоставляет информацию о разнообразных праздниках, включая государственные, профессиональные, международные, народные, церковные и уникальные события, отмечаемые в этот день.