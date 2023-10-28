Новое бегство Пугачёвой: В страну, где любят русских релокантов и большие деньги

Информация активно расходится по телеграм-каналам. Все ссылаются на источник из окружения певицы. Сообщается, что "примадонна" и её младшие дети, Лиза и Гарри, успешно улетели с Земли обетованной в другое прекрасное место, где любят русских релокантов и офшорный бизнес, - на остров Кипр.