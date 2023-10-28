СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Значит 99% Турция вступит в войну.Турция готова ата...
  • Виктор Рыбаков
    Ага,ночью - как султан в гарем....Турция готова ата...
  • Валерий Ворожищев
    Миграция рабочей силы а России это программа Запада по уничтожению нашей страны. Это Клондайк для грязного бизнеса, е...“Сами вы не местн...

Новое бегство Пугачёвой: В страну, где любят русских релокантов и большие деньги

Новое бегство Пугачёвой: В страну, где любят русских релокантов и большие деньги

Информация активно расходится по телеграм-каналам. Все ссылаются на источник из окружения певицы. Сообщается, что "примадонна" и её младшие дети, Лиза и Гарри, успешно улетели с Земли обетованной в другое прекрасное место, где любят русских релокантов и офшорный бизнес, - на остров Кипр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПавелЗзаварзин
Релоканты? Враги, предатели, политические проститутки!
Ответить
3 д.
М
Мария
Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?..
Ответить
3 д.
Silver Kont
&quot;Вечные жиды&quot;- вот их удел...
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх