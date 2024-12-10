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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали, где можно собирать валежник

Россиянам рассказали, где можно собирать валежник

Для этого не требуется разрешение Гражданам не требуется разрешение для заготовки валежника, который можно собирать на всей территории лесного фонда, за исключением участков, где ведутся лесозаготовительные работы, хранится древесина или где сбор валежника запрещен.

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