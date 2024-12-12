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Украина спрятала американские F-16 на польском аэродроме под Варшавой

Украина спрятала американские F-16 на польском аэродроме под Варшавой

Киев укрывает полученные ранее от Дании американские истребители F-16 на польских аэродромах. По имеющейся информации, 16 боевых самолетов сейчас находятся на 23-й авиабазе тактической авиации ВВС Польши восточнее Варшавы.

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Комментарии
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antanas Semiakinas
Надо ударить по польским аэродромам где базы хохлов
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20 час.
владимир рябченко
Фашингтон посоветовал? А то антиреклама их самолетам в/на УА  обеспечена
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29 мин.

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