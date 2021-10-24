Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается

После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), происходящее в этой центральноазиатской стране все больше напоминает скатывание в некое подобие средневековья с местной спецификой.
После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), происходящее в этой центральноазиатской стране все больше напоминает скатывание в некое подобие средневековья с местной спецификой.
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