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Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается

Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается

После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), происходящее в этой центральноазиатской стране все больше напоминает скатывание в некое подобие средневековья с местной спецификой.

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