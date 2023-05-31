Небольшой дождь и до +18°C ожидаются в Москве 31 мая

В среду, 31 мая, жителей Москвы и Московской области ожидает облачная с прояснениями погода. Вероятен небольшой дождь, воздух прогреется до +18°C.
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