Военный эксперт оценил угрозу Зеленского закрыть небо России

Накануне президент Украины предупредил авиакомпании об опасности полетов над нашей страной. Владимир Зеленский обратился к иностранным авиакомпаниям, страховщикам и дипломатическим миссиям с предупреждением о растущей опасности полетов в воздушном пространстве России.