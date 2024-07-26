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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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90% участников Олимпиады-2024 прошли тестирование на допинг перед Играми

Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA).  В этом году ITA провело 32 600 допинг-тестов, что на 45% больше, чем в предыдущие шесть месяцев.

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