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«Питтсбург» выиграл все 3 матча в турне по Калифорнии и делит 12-е место на Востоке с «Вашингтоном»

Сегодня «Пингвинс» обыграли «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ).  До этого команда под руководством Майка Салливана обыграла «Сан-Хосе» (10:2) и «Анахайм» (2:0).

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