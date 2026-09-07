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"Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября

"Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября

Владимир Зеленский в Киеве встретил американских посланников, сравнив их с системами Patriot, а глава "Слуги народа" Давид Арахамия появился на переговорах в футболке с надписью "Киевский режим", вызвав скандал и насмешки в соцсетях.

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