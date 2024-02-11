Focus: три привычки могут разрушить печень даже непьющего человека

Чрезмерное употребление алкоголя — не единственная причина, которая может нанести вред печени. К сбою в ее работе приводят безобидные на первый взгляд привычки, предупредили эксперты в беседе с изданием Focus.
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