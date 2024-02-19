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Что будет, если питаться только картошкой весь год: интересная диета

Что будет, если питаться только картошкой весь год: интересная диета

«Сделайте свою еду скучной, а свою жизнь — интересной». Под таким девизом некто Эндрю Флиндерс Тейлор провел интересную диетическую и исследовательскую акцию, питаясь картофелем каждый день в течение почти года.

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